十州培訓過程，學員們相處非常融洽，也找到人生新的舞台。（游念育攝）

台北市政府原住民委員會於今舉辦「原住民產業人才培訓計畫」發表會，這次的發表會以「西餐丙級專業訓練」為主，運用餐飲課程和原住民創意料理，培養族人一技之長，提升原住民職場就業競爭力。現場除了頒發結業證書典禮外，還有學員料理競賽，得獎者可獲得5千元的獎金。

本次的培訓課程主要是讓學員能考取西餐丙級證照，還特別規畫原民主題創意料理課程，透過原民廚師的教學，讓學員以西餐烹飪技術，運用在原住民傳統食材上，結合現代與傳統呈現不同風味。

活動現場學員們相當用心，準備了許多創意料理，每道料理的背後都有不同的故事，其中「山海情原慕思源」這道料理獲得拿麼美味獎，由學員黃寶秋為紀念公公過去在廚藝上的指導，所製作出來的料理，介紹料理時黃寶秋還一度落淚，讓現場的評審也很感動。

黃寶秋說，因為過去公公的嚴格指導下才能有現在的成績，這次報名參加培訓，希望能結合西餐和傳統食材，培訓過程中最困難的是「擺盤」，從課程中也學到很多，自己也有在任教，未來會繼續把美味的料理發揚下去。

學員表示，拿到結業證書時，真的很感動，每位同學都在廚藝上找到不同的發展方向，也交到許多朋友，同時發揚原住民文化，讓每位學員找到人生新的舞台。

(中時 )