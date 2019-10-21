國民黨籍台北市議黨團21日舉行記者會砲轟柯P四處跑行程，完全無心拚市政，張斯綱質疑柯文哲黨政不分，臉書小編由北市付薪水，卻幫柯文哲、民眾黨PO文，跨越黨政分開的紅線；應曉薇則是對柯文哲去高雄輔選卻酸稱當地沒市長，「你當台北市長有很好嗎？」

台北市議員汪志冰、應曉薇、郭昭巖、張斯綱21日下午舉行記者會，砲轟柯文哲四處輔選趴趴走，完全無心拚市政。

汪志冰指出，柯P擔任民眾黨主席幫小雞拉抬知名度，但每次放假離開台北市輔選，胡言亂語口無遮攔機制就啟動，連吸安非他命這些話都說出口，事後才否認，質疑柯P為了輔選小雞使出很LOW的手法，「市政放一邊、選舉最優先」。

汪志冰指出，韓國瑜是正式、光明正大的請假從事總統選舉，於法有據，但柯P甚至蔡英文卻假借國政相關行程輔選，韓蔡柯三人中，韓國瑜起碼光明正大做該做的事，總統候選人高度高下立判。

應曉薇表示，從柯P成立民眾黨開始網路聲量就持續下跌，他繼續口無遮攔，讓外界完全看不到一個身為首都市長的智慧，只看到柯文哲耍小聰明、想衝網路聲量，甚至到其他縣市一下自殺說、一下嫌人家沒有市長，「你當台北市長很好嗎？」、「台北市有市長比沒有市長更糟」。

張斯綱指出，柯市長的臉書專頁，很多內容是民眾黨的內容，像昨天一則9點57分、標題是「2020台灣重開機」貼文，講的卻是民眾黨立委提名人，柯文哲臉書小編領市政府薪水，但上班時間有時PO市政、有時PO民眾黨訊息，有時甚至是柯文哲跟民眾黨品牌合作，「這個頁面是民眾黨頁面還是柯文哲頁面？」

張斯綱表示，國民黨、民進黨要是幹這個事會被打到爆，但柯文哲卻黨國不分，利用台北市政府的人、薪資去幫民眾黨宣傳，明顯跨越黨政分離的紅線。他也勸告柯文哲，應該要好好思考是否請假幫民眾黨立委候選人輔選。

應曉薇表示，人家選總統柯又不選總統，就不能把台北市看好？市民觀感如何？到處趴趴走，想盡辦法媒體越多、越失言就越有板面，奉勸柯文哲擔任台北市長不要繼續口無遮攔胡言亂語。

(中時 )