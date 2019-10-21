對於蔡政府拒絕涉在我國犯下殺人案的香港嫌犯陳同佳來台，國民黨總統參選人韓國瑜21日在臉書以「不該自我閹割主權，殺人就該回台審判」為題，強調自己也支持反送中，但蔡政府成天高喊「抗中保台」，全力操作芒果乾，現在卻自打臉的放棄司法主權，讓人錯愕、失望。

韓國瑜臉書全文如下：

中華民國主權不容懷疑，我主張在台犯罪的任何國籍嫌疑犯都應該回到台灣接受司法的審判。香港政府欲將嫌疑犯送回台灣，沒想到陸委會卻出現這種自我閹割主權的言行，甚至干預司法獨立性，至今我想不通是為什麼。

我認為台灣是一個法治社會，一個不敢行使司法權的政府，有什麼資格談人權？又如何能夠捍衛台灣的主權？反送中的議題也是一樣，我一直以來支持反送中、支持香港和台灣一樣追求真正的民主自由，但台灣和香港不能混為一談。

在台灣涉嫌殺人的嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會卻說是香港政府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」，但我的原則很清楚，我們不接受在台灣犯罪的人被送到其他國家逃過中華民國法律的審判，我認為對於這位我們「審不到」的嫌犯，地檢署過去曾經請求引渡，也發布了通緝令，此舉卻讓地檢署的通緝令形同廢紙，法務部更對港府修改「引渡條例」公開表示過樂見其成，但現在的執政黨卻不斷的被過去的自己打臉。

目前我們找不到一個中華民國「不收」在台涉嫌重大殺人案件嫌疑犯的理由，無論從人權、司法正義，或是國家主權的角度來論，在台犯罪的嫌犯來台投案並且接受審判，是我堅持並且堅定捍衛的台灣司法主權。

民進黨每天敲鑼打鼓批評中國大陸不講人權，成天聲嘶力竭高喊「抗中保台」，全力操作芒果乾，大聲指責別人賣台，但作為一個執政黨政府卻連一個很簡單的司法案件，都不敢正面回應，甚至自我放棄司法主權，實在讓人對這個政府感到錯愕、失望。

(中時 )