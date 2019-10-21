來自友邦的學員學得一身汽車修護技能，離台前依依不捨，希望能將在台灣學到的技能在他們的國家發揚光大。（盧金足攝）

勞動力發展署中彰投分署專為五個友邦國家學員量身打造「汽車修護進階班」。（盧金足攝）

勞動力發展署中彰投分署擁有我國最大的職業訓練場，舉辦訓練重視實作及專業技能養成，汽車修護職類繼培訓國手楊婷喻奪下「第45屆國際技能競賽」我國首面金牌後，今年二度與財團法人國際合作發展基金會合作，針對來自拉丁美洲及加勒比海的5國24名學員開辦「汽車修護進階班」，讓海外友邦看見台灣技職大「車」拚的功力。

來自聖文森的學員Ralmore說，台灣講師注重培養學員全方位技術與細微的實作技巧；尼加拉瓜籍學員Franklin稱讚，台灣受訓課程具有油電混合車、電動車與噴射引擎機車等實務技術與經驗，正是他們國家亟需加強的。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛強調，來台參訓國家包括瓜地馬拉、尼加拉瓜、聖露西亞、聖文森、貝里斯等5國，學員多數為當地訓練師、技師及創業家。

專為五個友邦國家學員量身打造「汽車修護進階班」，訓期自8月至10月為期2個多月，授課內有含汽車引擎檢修(汽油、柴油)、噴射引擎檢修、示波器及診斷儀器使用操作、汽車底盤檢修(四輪定位、煞車、傳動)、汽車電系檢修、油電混合動力車檢修、汽車空調系統檢修等。

此外，也安排裕隆汽車、手工具及零件等企業參訪，藉此促進雙方經濟交流，來自友邦的學員學得一身汽車修護技能，獲益良多，離台前依依不捨，希望能將在台灣學到的技能在他們的國家發揚光大。

(中時 )