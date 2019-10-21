總統蔡英文，20日為搶攻中台灣票倉，放著職位跑到台中市連跑9場造勢行程。國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉21日參加基隆在地社區營造活動時指出，中央蔡政府根本雙重標準。（吳康瑋攝）

總統蔡英文，20日為搶攻中台灣票倉，放著職位跑到台中市連跑9場造勢行程。國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉21日參加基隆在地社區營造活動時指出，中央蔡政府根本雙重標準。（吳康瑋攝）

總統蔡英文，20日為搶攻中台灣票倉，放著職位跑到台中市連跑9場造勢行程。國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉21日參加基隆在地社區營造活動時指出，中央蔡政府根本雙重標準。（吳康瑋攝）

總統蔡英文，20日為搶攻中台灣票倉，放著職位跑到台中市連跑9場造勢行程。國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉21日參加基隆在地社區營造活動時指出，中央蔡政府根本雙重標準。（吳康瑋攝）

民進黨欲尋求連任的總統蔡英文，20日為搶攻中台灣票倉，放著職位跑到台中市連跑9場造勢行程。國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉21日參加基隆在地社區營造活動時指出，中央蔡政府根本雙重標準，有嘴說韓國瑜市長請假選總統、但自己也利用職務之便站台民進黨籍候選人，這樣的觀感也令人質疑。

五福社區發展協會21日與六合社區共同協辦社營造小旅行活動，五福的理事長林萬國、六合的理事長施金松歡迎宋瑋莉及市議員鄭愷玲與社區民眾零距離的攜手來美化社區。

市議員鄭愷玲指出，這幾年政府在基隆當地庶民跟高官的對比，讓許多民眾都深深體會，如何能讓百姓享受到更友善的社區營造與專業的協助，她跟宋瑋莉都十分關切，並且對於青年參與的部分，她指出，一般青年根本不可能投入跟參與，因為都不是在假日，她呼籲政府必須將活動，必須顧慮在地青年的時間，不然僅僅將活動辦在平日週間，青年參與的部分就會減少，非常可惜。

宋瑋莉更指出，社區營造的行動架構不僅是要推動一個無隔閡的平台，更是目前地方政府極需面對的課題。她說，目前針對中央各部會逐漸下放的各項資源，應該儘速的研擬計劃來整合社區的需求，並調配資源來補助不同項目，用不同的輔導機制，才能實際改善弱化的社區，也才不會淪為其他政客的綁樁手法。

宋瑋莉向蔡政府喊話，請她實際的來走入地方，親眼來觀看民情，親耳來聽民眾說生活，她也向選民呼籲，請大家心中有一把尺，去看看這些政客的政見，並去評估這些「國家機器是為了人民而動，還是只為特定的候選人？」

(中時 )