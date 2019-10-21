澳洲雪梨智庫警告，中國在太平洋大肆灑錢，如果放任不理，恐「明顯威脅」區域穩定，但若說這是「債務陷阱外交」（debt-trap diplomacy），不免有點言過其實。

具影響力的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）今天公布研究警告，弱勢的太平洋國家向中國舉債太多，恐讓北京予取予求。

中國屢屢被控藉由提供豐厚但不合用的貸款來獲取影響力，或取得具戰略重要性的資產，例如港口、機場或電力提供商等等。

雖然羅伊國際政策研究院認為，指控中國在太平洋進行「債務陷阱外交」的說法言過其實，但這種外交並非正面趨勢，還導致巴布亞紐幾內亞與萬那杜等國暴露於危險之中。

2011至2018年間，中國對這個區域承諾貸款的金額高達60億美元，約是區域國內生產毛額（GDP）的21%，其中大部分、也就是多達41億美元，預定撥給巴布亞紐幾內亞。

雖然目前撥款金額不到10億美元，但中國仍是對東加、薩摩亞與萬那杜最大的單一債權國。

「中國貸款規模來到這樣，保護借款國債務永續性的強有力機構機制又付之闕如，若行事一如往常，會構成明顯威脅。」

南太平洋近年已成中國、美國與澳洲競逐影響力之地，地處重要航道的島嶼國家富含漁產資源，也有潛力作為頂尖軍隊的基地，讓他們在國境之外投射實力。

北京藉著連串高調訪問提高此區參與，而「一帶一路」計畫，則是他們無條件貸款的工具。

索羅門群島和吉里巴斯共和國最近不敵中國長期示好，宣布不再承認台灣，改和中國建交。

目前有6個太平洋政府向北京貸款，包括庫克群島、斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加和萬那杜。

羅伊國際政策研究院表示，中國許多貸款年息僅2%，但若貸款要永續，中國就得採行正式的貸款規定，因為若是地震、颶風和海嘯等天災來襲，各國還款能力可能立刻就會受到影響。

(中央社)