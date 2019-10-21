新竹市長林智堅邀請親子們一起在26日晚間來參加聖節大遊行─動物搗蛋趴，不給糖就搗蛋。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅邀請親子們一起在26日晚間來參加聖節大遊行─動物搗蛋趴，不給糖就搗蛋。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅邀請親子們一起在26日晚間來參加聖節大遊行─動物搗蛋趴，不給糖就搗蛋。（陳育賢攝）

萬聖節即將到來，新竹市政府為應景特別於26日晚間舉辦「2019萬聖節大遊行─動物搗蛋趴」。（陳育賢攝）

週六晚大家一起來變裝不給糖就搗蛋

萬聖節即將到來，新竹市政府為應景特別於26日晚間舉辦「2019萬聖節大遊行─動物搗蛋趴」，邀請親子上街大變裝一同歡樂，此次遊行並將以年底即將開幕的動物園為主題，希望大小朋友一起變裝為可愛動物，一起搗蛋大鬧舊城區。

市長林智堅表示，新竹市民組成結構是多元族群的，全市有超過9000位新住民人口，科學園區與多所大學也帶來許多外籍人士，透過辦理應景的西方「萬聖節」，可增進彼此交流。

林智堅說，市府所舉辦的萬聖節年年有主題，今年因適逢全台歷史最悠久的新竹動物園即將在12月27日重新開幕，因此這次特別以「動物變裝」為主題，邀請民眾在動物園開園、動物上班之前，在舊城區舉辦1場動物狂歡搗蛋派對，讓大小、可愛的群魔在市區亂舞，帶來不一樣的舊城氛圍。

他表示，每次的萬聖節遊行他都希望有個嶄新的妝扮與孩子們一起同樂，今年大家也在猜他要變裝成誰？但他要先賣個關子，敬請大家期待，不過希望爸媽們可以跟孩子一起扮成可愛動物，一起期待新竹動物園的重生。

市府指出，今年的萬聖節遊行路線中，除了領頭的搗蛋列車外，也特別製作有小朋友喜愛的河馬樂樂等動物裝置藝術、高空藝術、街頭表演，以往年經驗預估，整個遊行參與人數應該會超過3000人，精彩可期。

此外，市府也邀請市民到「新竹市新鮮事」粉絲頁下留言，分享自己的變裝搗蛋動物照片或動物濾鏡照片，就有機會抽中實用又可愛的「造型南瓜杯」。活動當天現場並將發放南瓜提燈5000份，歡迎市民於26日晚間6點30分，在市府前廣場前集合一起來搗蛋。

(中時 )