扶輪社用愛幫助罕見疾病兒。（主辦單為提供）

東華扶輪社與七分社的募集下，總共募集到新台幣30萬，用以幫助罕病病友生活與醫療的需求。捐款在梁榮洲的見證下，由台北市東華扶輪社李敦仁社長將支票捐給罕見疾病基金會，並由李宗德董事代表接受。（主辦單位提供）

東華扶輪社台北市忠孝扶輪社、台北市忠誠扶輪社、台北市東林扶輪社、台北市忠信扶輪社、台北市東聖扶輪社、台北市忠美扶輪社、台北東創扶輪社四十多位會員的陪伴之下與70多位的罕病兒一起在TripMoment VR時刻旅行樂園，體驗VR的虛擬旅行經驗，並共同製作角落生物黏土DIY，大小朋友都玩得開心樂開懷。

這場活動的起源來自20年前，罕見疾病基金會的李宗德董事，在20多年前，看見罕見疾病病友的苦痛，決定號召東區扶輪社的社友，募集捐款幫助罕見疾病基金會成立。李宗德致詞時表示，當年看到創辦人陳莉茵女士與共同創辦人曾敏傑教授兩位罕病兒的家長，極力為病友奔波的辛苦，當時就在社裡發起募款，這筆四十多萬元的捐款，也是罕見疾病基金會第一筆的扶輪社捐款。而後，社會大眾受到感動，在一年的時間，終於募集到成立的基金，李宗德回憶當年的情況，仍是有著許多感動。20年後，基金會已經幫助全台1萬5千個罕見疾病家庭，李宗德仍積極為罕病病友募集資源，特別由東華扶輪社號召地區內的七個分社，策劃兩場罕病兒VR體驗活動。

3522地區總監當選人／東華社創社社長梁榮洲表示，許多罕病的孩子，因為疾病的因素，無法像一般孩子相同，經常走到戶外，與人群互動。因此，辦理這場VR體驗活動，讓罕病兒從虛擬實境的影像，走到世界各個角落，看見越南峴港的風光明媚，泰國蘇梅島的海天一色、絕美日落。

只要看見罕病兒玩得開心，一切都是值得，在東華扶輪社與七分社的募集下，總共募集到新台幣30萬，用以幫助罕病病友生活與醫療的需求。捐款在梁榮洲的見證下，由台北市東華扶輪社李敦仁社長將支票捐給罕見疾病基金會，並由李宗德董事代表接受。主辦方東華扶輪社李敦仁社長表示，好事需要眾人的支持，才能持續進行，東華扶輪社抱持大愛的心，知道罕見疾病家庭面對人生的挑戰，總是需要各界的支持與幫助，才能度過一次又一次的生命挑戰。他也向來到現場參加活動的台北市忠孝扶輪社李勇君社長、台北市忠誠扶輪社潘忠陽副社長、台北市忠信扶輪社向翠青社長、台北市忠美扶輪社李偉嘉社長當選人及東華扶青團表達謝意。

罕見疾病基金會李宗德董事表示，罕病病友需要大家的幫助，才能多點機會走出來，今天的活動是第一場，也期待第二場的到來，未來若有更多資源，期待可以辦理更多讓病友與家屬走出來的活動。

(中時 )