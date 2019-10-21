新北市身心障礙就業促進成果展現場有職場體驗互動式VR供來賓體驗。（新北市勞工局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市勞工局今起在市府1樓大廳舉辦「身心障礙就業促進成果展」，現場設置互動性展區及庇護工場商品展示體驗，上午11時至下午2時還能免費體驗視障按摩，展期為期1周，邀請民眾了解職業重建的資源與樣貌。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，今年首度在市府舉辦為期1周的展覽，共規畫靜態展示、互動體驗及舞台展演三大區域，靜態展示區包含職業重建服務成果及庇護工場特色產品，動態展示區包含職場體驗互動式VR、視障輔具及輪椅體驗、穴位按摩展示等。

此外，舞台展演區特別邀請身障街頭藝人現場表演，新北市各庇護工場也帶來多樣化產品手作體驗及身障街頭藝人技藝教學課程。

勞工局表示，參加身心障礙就業促進成果展現場闖關體驗遊戲，每日可限量兌換200份精美小禮品，展期間上午11時至下午2時還可現場免費視障按摩，另26日上午11時至下午6時在板橋車站地下1樓舉辦庇護成果發表暨公益展售活動，更多活動資訊請上「新北勞動雲」查詢。

(中時 )