2018年3月14日，香港女子潘曉穎遭男友陳同佳在台殺害，用大型行李箱棄屍。（本報系資料照片）

港女箱屍案現場層層封鎖 檢警重回棄屍地勘驗

港女命案兇嫌陳同佳傳出有意來台投案，但陸委會卻說港府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心」拒收，還將陳同佳和勸陳自首的聖公會教省秘書長管浩鳴管制入境。對此，淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪在臉書發文說，高喊「護主權」的蔡英文政府，禁止這個罪犯入境，然後還告訴你，她保護台灣主權，如此作為，「不是她唬爛我，就是我們都白癡」。

香港男子陳同佳去年與女友一起來台，涉嫌殺害女友還將她屍體裝入行李箱，搭捷運運屍，最後棄屍在捷運竹圍站外草叢。作案後陳同佳逃回香港，因洗錢罪遭香港判刑29個月，即將刑滿獲釋。

香港政府18日表示，特首林鄭月娥接獲陳同佳的信件，聲稱已決定刑滿後就其涉嫌殺人案到台灣自首，並請特區政府協助安排相關手續。

陸委會則回應，本案我方自始至終立場一貫，我司法單位已盡最大努力積極偵辦。惟港方迄未提供本案任何在港證據，更漠視其應追訴殺人犯罪之執法立場，在在顯示其推卸責任、刻意放棄司法管轄權、別具用心。

對於蔡政府的推諉，包正豪在臉書發文表示，「司法管轄權是主權行使的一種型態，所以爭取/實施司法管轄權，等於一種維護主權的行為。

在台灣犯罪殺人的外籍罪犯，在台灣接受台灣司法的審判，是台灣行使司法管轄權的明證，也等同於台灣主權受到維護，沒有讓在台灣犯罪的外國人逃離台灣司法的制裁」。

包正豪認為面對陳同佳可能來台，正常的做法應是「飛機落地，就上機逮捕他，然後開始司法審判流程」。但高喊「護主權」的蔡英文政府的做法卻是，禁止這個罪犯入境。然後還告訴你，她保護台灣主權。

包正豪批「不是她唬爛我，就是我們都白癡。二選一」。網友也紛紛回應「這個國家台獨只護鈔票和選票」、「她的政府根本不顧司法，只想用此動作搞政治操作」、

「看到陸委會的反應氣到不行，今天再看到徐國勇硬凹，真的只有 喪權辱國 四個字」、

「日前撞死學生的英國人林克穎，台灣跑去英國打跨海官司要求引渡，雖然最後敗訴了，至少我們看到台灣司法維護主權的努力。同一個政府，同樣宣揚台灣主權，如今卻是完全不同的說法」。

(中時電子報)