港女命案兇嫌陳同佳傳出有意來台投案，但蔡政府不但拒絕還指責港政府別有用心。FB粉絲頁「幹話公賣局」改編〈快樂天堂〉歌詞，變成〈犯罪天堂〉。(幹話公賣局)

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港女命案兇嫌陳同佳傳出有意來台投案，但蔡政府不但拒絕還指責港政府別有用心。FB粉絲頁「幹話公賣局」改編〈快樂天堂〉歌詞，變成〈犯罪天堂〉。歌詞「告訴你一個神祕的地方，一個外國人的犯罪天堂。」超諷刺。

香港男子陳同佳在台殺害女友潘曉穎後逃回香港，潘在台灣旅遊時被男友殺害，藏屍於行李箱，棄置於草叢。而後法醫報告證實潘生前有孕。法務部要求香港移送嫌犯來台受審。此案之後引發「反送中」運動，讓總統蔡英文撿到槍，民調大幅翻轉。陳同佳即將出獄，打算自願赴台投案，蔡政府卻不想收人，要港府續押偵辦。

行政院長蘇貞昌上午表示，香港特首林鄭月娥是配合中國的，陳同佳送台只是為了將林鄭的送中合理化，過去香港不跟我們司法互助互動，現在還弄送中還要來送台灣，我們絕不會陷入中國圈套。

FB粉絲頁「幹話公賣局」改編〈快樂天堂〉歌詞，變成〈犯罪天堂〉。「幹話公賣局」說「今天禮拜一，老師不上國文課，上點音樂課讓大家放鬆心情。國安局長剛剛已經承認，拒絕香港殺人犯來台是政治考量，這樣的說法小朋友們能夠接受嗎?#公賣局隨時有被關門的危險請大家多多分享」。

網友留言「一看到歌詞 旋律馬上就出現了 讓我們一起唱」、「謝謝老師 今天課又是這樣精彩」、「一個兩套標準的政府，任何的問題只有選舉的考量&操弄，可惡到了極點！」、「來了，也是可叫化」、「某媽張開口吞掉了善款，酬庸都裝進她的大肚量」、「公賣局請不要偷懶，把整首曲子編好編滿」、「引誘人犯罪！在台灣殺人無罪（以後外國人都可以引他仇人來台灣殺害了）」、「小菸的邏輯是芒果乾比港女命重要，真是滿滿的歹丸價值啊」。

(中時電子報)