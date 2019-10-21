繼我國愛國者飛彈基地遭Google 3D地圖意外曝光後，韓國境內40%軍事基地也遭Google地圖曝光，而且時間長達10餘年。

綜合《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）、《韓國時報》（The Korea Times）報導，韓國執政黨共同民主黨國會議員朴洸瑥昨（20）日公布國防部資料，指出韓國境內40%軍事基地都遭到Google地圖曝光。

民眾透過Google地圖衛星照片模式，可以清楚看到包括F-35A匿蹤戰鬥機駐紮的第17戰鬥飛行團、國家元首及國賓專用機場所在的第15特殊任務飛行團跑道與設施、停放韓國空軍主力戰機F-15K的第11戰鬥飛行團、空軍軍需司令部和空中戰鬥司令部所在的K2空軍基地，以及駐紮韓國國產下一代戰鬥機的第8戰鬥飛行團等基地位置及經緯度。除了曝光軍事基地位置，設施結構、附近街道等也被記錄地相當清楚。

朴洸瑥指出，韓國軍事基地遭Google地圖曝光的爭議可回溯到2000年初，換句話說，韓軍事基地被公開恐已逾10年，期間韓國政府已向Google反應，要求模糊處理軍事設施的衛星照片，不過Google持續以遵守「國際標準」為由拒絕配合。

南北韓現在技術上仍屬於交戰狀態，軍事基地遭曝光將讓韓國國安陷入險境，韓國「資訊通信網法」（The Information Communications Network Act）已禁止國家機密在網路上散布，其中也包括軍事設施地點，韓國國內企業NAVER提供的地圖服務中，軍事基地、設施等畫面都被徹底掩蓋掉，不過礙於Google是外國企業，並不適用韓國國內法，因此並無法強制Google配合或祭出制裁。

弔詭的是，儘管Google一再強調根據「國際標準」行事，因此不願配合韓國政府要求、模糊該國軍事設備，不過地圖上法國Orange-Caritat空軍基地的畫面確實是被模糊處理了。朴洸瑥已建議制定境外規範，禁止外國企業流通可能對韓國國安造成威脅的資訊。

(中時電子報)