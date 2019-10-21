針對在台犯下殺人案的港人陳同佳有意來台投案，行政院長蘇貞昌表示，過去一再要求香港透過司法互助處理，但是香港特首林鄭月娥理都不理，突然之間態度丕變，說要送來台灣，這非常詭異。

陳同佳在台殺害懷孕女友棄屍，隨後逃回香港，引發香港延續超過半年的反對逃犯條例（反送中）抗議。近日陳同佳的牧師對外宣稱，陳同佳有意到台灣投案。

蘇貞昌指出，香港人殺了香港人，現在人在香港監獄裡面，林鄭月娥不辦，過去台灣政府一再要求透過司法互助，她理都不理，突然之間態度丕變，說要送來台灣，這非常詭異。

蘇貞昌認為，政府不是韓國瑜，不是到香港就去拜訪林鄭月娥，畢恭畢敬，什麼都說是、什麼都配合。林鄭月娥後面是中國，而且她是企圖用送台灣，來讓她的送中合理化。

他指出，現在香港的民眾這麼反送中，我們呼籲林鄭月娥好好聽取香港人民的意見，回應民意的要求，不要來做這種政治操作。

蘇貞昌表示，國家主權最最重要，有主權才有司法管轄權，很奇怪的是看到，要選總統的韓國瑜，卻對於過去香港不跟我們司法互助互動，現在還弄送中，又要來送台灣，台灣絕不會陷入中國的圈套。蘇貞昌呼籲這些政治人物為台灣講講話，守台灣的主權才是第一，像香港現在沒有主權，才讓中國予取予求。

另外，蘇貞昌認為深感詭異的是，這個嫌犯在香港，如果出獄了，他就自由自在，怎麼不在香港過好日子？突然之間說要來台灣面對殺人罪的審判，這也不符合人性，不符合常情。所以從國家安全、國家主權會嚴格把關，守住台灣的安全。

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