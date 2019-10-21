莫文蔚（Karen）剛在西藏拉薩開唱而刷新金氏世界紀錄，19日再下一城，在陝西咸陽舉辦第35場「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，現場擠進3萬7000多名觀眾欣賞，莫文蔚表示：「經過拉薩演唱會高海拔的鍛煉之後，我發現我的體能及聲音有更進一步的提升，越唱越high，越跳越厲害，肯定是西安、咸陽觀眾的熱情與現場高漲的氣氛，把我推到最巔峰的狀態！」

這次來到咸陽開演唱會，喜愛旅行的莫文蔚收穫頗豐，包括秦始皇陵兵馬俑、華清池、大雁塔、鐘樓都登上了她的旅行清單，她還開心曬出與大雁塔前的玄奘法師銅像的合影，在微博上寫道：「離開西藏，前往咸陽，途徑西安，拜訪唐僧。」粉絲立刻聯想到她曾演過的電影《大話西遊》（台灣片名為《齊天大聖東遊記》）。

莫文蔚的旅行也給她的絕色舞臺帶來了令人驚喜的變化，她在華清池觀看了中國首部大型實景歷史舞劇《長恨歌》，只一眼就愛上了那件雍容華美的鳳袍。經過真誠的溝通，她如願將這身鳳袍穿到了絕色舞臺上，成為了她在咸陽站的開場亮相造型，燈光打亮的一瞬間展現莫后無與倫比的氣場，全場觀眾為之驚歎，被極致華美的視覺呈現所傾倒。對於秦都咸陽，莫文蔚也準備了重磅彩蛋，鬥鼓環節中，她和舞者都披掛上了秦國武士的鎧甲，英姿風發、氣宇軒昂。

莫文蔚日前在陝西咸陽開唱。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚日前在陝西咸陽開唱。（莫家寶貝工作室提供）

(中時 )