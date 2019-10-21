田麗21日錄華視《超級同學會》，她透露近況，目前大概控制1年1部戲，但遇到好劇本願意降價破例，更喊話台灣戲劇來邀約，「我沒有那麼貴，價格好談。」近日她剛從大陸殺青返台，與言承旭、沈月、周海媚等人合拍同部戲，她笑稱自己愛下廚，進劇組經常會大顯身手，不管是牛肉麵、蚵仔麵線、滷肉飯都是拿手料理。

田麗臉蛋依舊美豔，被問到保養祕方，她大方表示：「現代人追求手細腳細，我不太介意胖瘦，現在大概胖了一個size，我不運動的，很喜歡窩在家裡追劇，我在家都是度假模式，因為年輕時到處都去了。」她的秀髮依舊烏黑，分享秘訣就是吸取足夠的營養，「我不忌口，什麼都吃。」感情方面，她坦言單身3年，「談感情就是那樣，久了就煩，最終還是要靠自己，現在要重新來一遍很累，激情、磨合，然後就拜拜。」她透露目前沒有心動對象。

田麗拍完戲，喜歡窩在台東家裡。（華視提供）

田麗近年拍完戲最喜歡回台東老家過田野生活，自己動手種菜，香蕉、木瓜、蔥、蒜都有種植，「我的生活態度就是隨著自然走。」至於會不會想念台北生活，她笑回：「一點都不想搬回台北，太沒有人情味，全都是高樓大廈。」她回台東日子過得悠閒，偶爾跟鄰居串門子相當愜意。

(中時 )