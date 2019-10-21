五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。（吳康瑋攝）

五福社區發展協會理事長林萬國與六合里新任理事長施金松攜手舉辦社營造小旅行活動，邀請到國民黨立法委員參選人宋瑋莉及市議員鄭愷玲，一同來到安樂區公所出席致意。宋瑋莉現場與市民媽媽們一同剪紙交流紙藝，並指出，「社區再造」不僅可以讓社區搖身一變成為小型藝廊，更可以實地與居民交流感情，了解第一線最在地的聲音。

宋瑋莉說到，今天立委蔡適應的競選總部成立了，但她始終堅持為地方付出，跟著市民一起打拼、一起生活，真正為了市民權利而四處奔波，市民心中是最清楚該將雙手握向哪邊。現場也不斷有民眾情緒激動的握緊她的雙手，喊著「凍蒜！加油！」，宋瑋莉也表示，令她非常感動。

鄭愷玲表示，現場不僅有植物拓印教學、國家新城五福里後山 涵蓋金龍湖、新山水庫美景、心曠神怡，五福社區發展協會的特色拓印班，更是利用大自然的素材製作出不同的客製化獨一無二個人小物，山城社區五福的後山導覽活動，豐碩成果的社區營造，是非常值得期待的文創活動。

更有現場民眾向記者指出，今天一早她就跟宋瑋莉一起到中正公園大佛禪院

面前一起早起做運動，並直指說，宋才是真正為地方著想，跟著基隆在地市民一起生活的「好鄰居」。

(中時 )