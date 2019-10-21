國民黨總統參選人韓國瑜21日下午抵達北港奉天宮參拜，離開前接受媒體聯訪時，再批蔡英文政府不同意港女命案凶嫌陳同佳來台；韓國瑜說，司法管轄權視同中華民國主權一部分，蔡總統口口聲聲說自己最能保護中華民國主權，現在卻反不同意陳同佳來台受審，此例一開後果不堪設想，希望民進黨政府懸崖勒馬，讓司法權伸張、主權得到保護。

韓國瑜說，這兩天接到太多人反應，司法管轄權應該視同中華民國主權一部分，士林地檢署已發布通緝令，對陳同佳長達37年半的通緝，「這時中央陸委會不同意他來台灣，這是什麼意思？」

韓痛批，我們自己把主權砍斷，此例一開後果不堪設想，將來任何國家，跟中華民國沒有引渡條文的，來台灣殺人放火跑掉了，通通都沒事，「民進黨執政的政府是不是腦袋壞掉了？怎麼可以這樣閹割我們的主權呢？」、「蔡英文總統聲稱最愛中華民國主權、最能保護中華民國主權，結果現在自己把自己的主權攔腰一折、七折八扣、再對頭一砍，我們還有什麼主權可言？」

韓國瑜說，如果不讓陳同佳來台灣接受審判，我們連司法管轄權都被限制住了，這件事情相信整個台灣人民大部分都非常憤慨，希望民進黨政府懸崖勒馬，讓我們司法權能夠伸張，讓我們的主權能夠得到保護。

(中時 )