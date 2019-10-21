查緝人員攔截進入私菸工廠的銀色轎車，從車上搜出大批以鋁箔包裝的菸品。（台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

查緝人員發現黑狗口中叼有菸盒，循線在鹿港偏僻死巷，找到私菸製造工廠。（台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

查緝人員在鹿港鎮頂番婆破獲私菸製造工廠，吳姓主嫌（右）是慣犯老手。（台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

查緝人員攔截進入私菸工廠的銀色轎車，從車上搜出大批以鋁箔包裝的菸品。（台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

查緝人員攔截進入私菸工廠的銀色轎車，從車上搜出大批以鋁箔包裝的菸品。（台中查緝隊提供／王文吉台中傳真）

路邊野狗立大功！海巡署台中查緝隊鎖定私菸製造集團，因成員行事謹慎，始終無法鎖定工廠位置；然而9月底蒐證過程中，專案小組發現路旁的野狗正叼玩菸盒，進而對犬隻身後的小徑尋找線索，果然破獲私菸工廠，查獲菸絲約1.5噸、製菸機器2台及產製私菸包材一批。

查緝私菸專案小組日前接獲線報，得知彰化縣鹿港鎮有不肖人士產製私菸，並流入黑市牟利。查緝人員蒐證時發現，鹿港頂番婆一處路旁有黑狗正刁玩私菸菸盒，立即依犬隻身後的小徑尋找線索，果然在偏僻死巷找到鐵皮屋，確認是私菸製造工廠。

台中查緝隊10月3日會同彰化、雲林、臺南、北門查緝隊、中部分署第三岸巡隊、關務署、警方及新北市、基隆市、台中市、彰化縣、台東縣政府菸酒管理科等單位組成專案小組，並持搜索票前往鹿港鎮頂番婆查緝。

專案小組當日下午2時攔截1輛銀色轎車，搜出12.5箱鋁箔裝的菸品，計12萬5千支。駕駛對於來源交代不清，經聯繫吳姓業主到場，在鐵皮工廠內進一步查獲1.5噸菸絲（約可製142萬支香菸）另有2台製菸機器及鋁箔紙、塑膠膜等包材一批，並前往埔鹽鄉查獲菸草倉庫。

台中查緝隊副隊長賴威翔表示，吳男為製造私菸慣犯，光是該隊就查獲3次，其他單位也查獲多次。據了解，吳男為躲避查緝，以打游擊方式產製私菸，東窗事發前，已將菸盒包裝機器轉移陣地，不料仍被野狗曝光犯行。

專案小組懷疑吳男為首的私菸集團，從海外走私廉價菸草，私自加工製造成私菸，並將製菸所產生的廢料混入，再販售牟取暴利，訊後依菸酒管理法送辦，最高裁罰1000萬元。

(中時 )