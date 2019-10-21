桃園市八德區1間禽屠宰場從嘉義進了1450隻紅羽土雞，發現確診罹患禽流感，防疫人員前往消毒。（桃園市動保處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區1間禽屠宰場從嘉義進了1450隻紅羽土雞，發現確診罹患禽流感，防疫人員前往消毒。（桃園市動保處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區1間禽屠宰場18日遭發現紅羽土雞疑似感染禽流感，20日確診後，桃園市動物保護防疫處人員啟動後續作業，除了消毒、清潔外，確認雞隻來自嘉義，且該屠宰場半徑3公里沒有養禽場，請民眾不用過度擔心。

動保處長王得吉指出，該禽屠宰場從嘉義進了1450隻紅羽土雞，18日進行屠宰時，發現雞隻狀況有異，因此屠檢人員通報動保處人員，派員前往了解，並將檢體送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，除了凍存雞隻外，也督導業者完成場區清潔及消毒。

另外20日確診是H5N2亞型高病原性禽流感，雞隻要全數銷毀，並進行場區擴大清潔、消毒，以及屠宰場周邊消毒。王得吉也說，清查後，該屠宰場半徑3公里內沒有養禽場。

王得吉說，呼籲養禽業者對於加強人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛、運輸車輛清潔消毒，也自主觀察家禽健康情形。若有不明狀況死亡或者異常時，通報動物防疫機關。

(中時 )