行政院長蘇貞昌今日主持「向山致敬，啟動山林政策新思維」記者會，宣布五大開放山林的管理政策，包括：政府不應以危險為理由，限制人民走進山林；林務局轄管所有林道全面開放，管車不管人；國家生態保護區全面取消登山能力或經驗證明審查，改以申請人線上自行檢核方式辦理；進入各類核心生態保護區和山屋住宿，申請截止期限縮短為5天前。

相關單位預計在今年11月啟用一站式申請平台，整合現行國家公園入山入園線上申請系統、林務局山屋申請系統及警政署入山管制區申請系統，並可隨時查閱申請情形，達到作業簡化的目標。

內政部也將在年底前完成23座山屋設備提升，並規劃5年內新（改）建12座、整建23建山屋；109年底前完成78條步道維護；提供59處高山露營地，每日最多1,514人使用；玉山北峰行動通訊基地台今年啟用，逐年提升山區行動通訊品質。

蘇貞昌強調，這五大山林開放政策是由15個部會經過長時間集合山友和各界討論，這只是個開始，相關的做法如何精進，未來也聽取各方的意見，並進一步從過去的封閉，走向更為開放。

(工商 )