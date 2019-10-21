「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」上周末舉辦樂團大賽，由「青虫 aoi」，「後站人 Made in back station」分獲社會組與校園組冠軍，各奪得40萬與10萬獎金。當天活動主辦單位特地安排為擔任樂團大賽的評審董事長樂團主唱吉董慶生，吉董表示，出道至今超過20年，感謝一路以來支持與鼓勵他的人，他特別感謝團員的不離不棄，20多年來始終如一。

吉董經歷過年少輕狂，近幾年人生歲月更為沉穩，為了父親他重返校園，目前就讀音樂系流行音樂產學應用碩士班二年級；吉董笑說，年輕時期的慶生，常常喝醉，什麼都不記得，今年他許下兩願，包括下個月順利跑完半馬、明年挑戰全馬，以及新專輯《風中浮沉的花蕊》專輯跟電視劇發行順利、音樂劇明年可以續演。

八十八顆芭樂籽上周末連續兩日擔任「桃園鐵玫瑰國際音樂節」、「臺北周末音樂不斷電」演出嘉賓，今年除了舉辦第四屆「B型級音樂節」，他們籌備兩年的海外巡演，11月將前往泰國曼谷，隨後轉往加拿大、美國。八十八顆芭樂籽表示，長期出國經驗讓他們學會省錢方式，就是自己烹飪。目前他們也同步在準備新專輯編曲，團員東祐也在準備「樂悠悠之口-藝文生態聚落」開幕。阿強表示，自己忙碌之餘的減壓方式就是，買一瓶好威士忌搭配香煎牛排，在網路上看廢話貼文或JOJO冒險野郎動畫。

「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」上周末舉辦樂團大賽。（新視紀整合行銷提供）

「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」上周末舉辦樂團大賽。（新視紀整合行銷提供）

(中時 )