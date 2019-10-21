國民黨總統參選人韓國瑜21日參拜嘉義縣新港奉天宮，農民楊宗耀陳情訴苦農民做1公頃田半年才賺1萬元，已「水淹鼻孔」苦不堪言，政府收購公糧價格連一毛錢都沒調漲，盼韓國瑜做農民的救星，韓國瑜接下陳情書，並說，確實很多年沒有漲了，政府應該苦民所苦。

楊宗耀說，萬物齊漲，唯有稻價不漲，稻作成本每年增加，農民苦不堪言，農民寒天播種水冷吱吱，熱天播種水燒燙燙，只求有基本收入，要求稻米公糧收購價調漲3元，以增加農民收益，屢次向農委會陳情未獲善意回應，盼韓國瑜當選能當農民的救星，調漲收購價。

韓國瑜離開之後接下陳情書，並說，確實很多年沒有漲了，政府應該苦民所苦。接著趕下一個行程。

立委陳明文日前曾針對此事說明，今年2月27日他在立法院質詢時，就要求農委會主委陳吉仲公糧收購價調漲3元，6月2日農委會主委陳吉仲南下到嘉義縣新港鄉農會開座談會時，他與立委蔡易餘當場就跟農民站一起，向農委會陳主委爭取餘糧收購調高1元。

(中時 )