最不遺餘力批評美國總統川普自敘利亞東北撤軍的共和黨聯邦參議員葛蘭姆，今天立場丕變，改口說他現在相信「歷史性的解決方案」是可能的。

在接受福斯新聞網（Fox News）訪問時，葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，他週末和川普（Donald Trump）對話後，燃起樂觀情緒，認為能找到一個解決方案來保證土耳其人和庫德族人安全，並控制伊斯蘭國（Islamic State）戰士。

葛蘭姆在福斯新聞節目Sunday Morning Futures中說：「假如我們打出正確的牌，我愈來愈樂觀認為，終能取得多年來苦尋不著的歷史性敘利亞解決方案。」

葛蘭姆表示，川普準備在國際部隊占領的非軍事區上空動用美國空中武力。他補充說道，動用空中武力能協助確保拘押當地的伊斯蘭國戰士不會「脫逃」。

聯邦參議院軍事委員會主席、共和黨籍的殷荷菲（James Inhofe）昨天表示，川普瞭解美國在該地區保有空中武力的必要性。

他在聲明中說：「美國必須保留中武力，以持續施壓伊斯蘭國，避免美國對手俄羅斯和伊朗趁虛而入，並保護我們在地面上的伙伴」。

葛蘭姆也提到，他相信美國和長期盟友庫德族部隊能聯手將敘利亞油田現代化，並讓油田收入流向庫德族人。葛蘭姆表示，這項油田計畫顯示「川普總統的思考跳脫傳統思維框架」。

葛蘭姆補充道：「總統很感激庫德族所做的一切，他想確定伊斯蘭國不會死灰復燃，我期待美國能持續與庫德族在東敘利亞為盟，確保伊斯蘭國不會再度興起。」

葛蘭姆先前警告川普，倉促自敘利亞撤軍恐導致當地庫德族戰士慘遭「殲滅」。

(中央社)