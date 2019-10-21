新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨1時許發生火警，造成鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及姪子逃生不及喪命，新北市議員蘇泓欽下午在議會質詢時表示，要求消防局盡速設置鳳鳴消防分隊，把握黃金救災時間，消防局長黃德清表示，已將設計規畫經費編入明年預算，若順利動工，預計2021年可完工啟用。

蘇泓欽指出，鶯歌區大鳳鳴地區包括鳳鳴、鳳祥、鳳福3個里，人口數約4萬人，區域內許多老舊公寓，除了電線走火釀災風險要仰賴消防局宣導、提出因應作為，區域內沒有消防分隊也是嚴重問題。

蘇泓欽心痛表示，大鳳鳴地區發生火警目前仰賴鶯歌消防分隊救援，車程約10分鐘，但救災是分秒必爭，父親蘇有仁擔任台北縣議員時便爭取，自己上任市議員後也持續，但5年來仍未設立，「火災1、2分鐘差很多，如果有鳳鳴消防分隊，說不定3條人命救得回來。」

黃德清表示，已將設計規畫經費編入明年預算，若順利動工，預計2021年可完工啟用。

(中時 )