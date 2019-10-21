國際能源總署（IEA）表示，全球再生能源發電量預計在5年內提升50%，主要是由住家、建築物與企業安裝太陽能光電系統（PV）所帶動。

以再生能源為基礎的總發電量將在2024年前，從去年的2.5兆瓦（TW）增加1.2兆瓦，相當於美國當前電總裝置容量規模。

國際能源署有關全球再生能源議題年度報告顯示，這項成長以太陽能光電系統占近60%，而岸上風力發電占25%。

在全球總發電量中，再生能源發電占比將在2024年前，由目前的26%提升到30%。

能源署表示，技術成本降低和較有效的政府政策，有助能源署從去年度報告中，提升對再生能源發電量的發展預測。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「再生能源如今已是全球第2大發電來源，但我們若要朝實現長期氣候變遷、空氣品質和能源使用目標前進，仍需再精進。」

比羅爾說：「隨著成本持續降低，愈能激勵我們強化太陽能光電系統發展。」

能源署說，太陽能光電系統發電成本料將在2024年前，從15%進一步降低到35%，使這項技術更獲青睞。

報告說，不過，政府政策與關稅改革仍有其必要，才能確保太陽能發電得以永續成長，並且避免電力市場中斷和更高的能源成本。

(中央社)