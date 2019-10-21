彭政閔在首映會上選出3名球迷，獲得親自贈送的簽名自傳。（鄧心瑜攝）

中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」首映會，邀請傳奇球星彭政閔擔任引言人，影片紀錄棒球選手從小接受嚴格訓練、從未放棄的精神，傳遞「永不放棄，家在一起」的精神，號召全台民眾在11月的世界12強賽力挺中華隊。

「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」影片藉由棒球周邊人物的視角，描繪棒球凝聚台灣球迷內心的感動，引用奧運會歌——國旗歌的旋律，搭被許多國際棒球賽事的歷史經典畫面，喚起全台球迷熱血的美好記憶。

「國際賽，像是沒有明天的比賽！」彭政閔擔任影片引言人，刻畫中華隊選手義無反顧、爭取最高榮譽的決心。昨日中華隊在亞洲棒球錦標賽逆轉戰勝日本，拿下睽違18年的冠軍，中國信託金控總經理吳一揆表示也表示，「恭喜中華隊，昨晚心情就是一個爽字！」接下來眾所矚目的世界12強賽更是直接攸關奧運門票，藉由形象影片力挺中華隊。

為了見彭政閔，首映會前就有2、300位球迷一早抵達中國信託金融園區，並換上最強應援造型、帶著加油道具看板，彭政閔選出3位熱血球迷，獲得親自贈送的簽名自傳，獲選的球迷剛好都是Q萌的小小孩。

中國信託與聯經出版公司合作，將彭政閔新書《證明自己：彭政閔》推廣到全台國中小、高中校園，鼓勵愛棒球的孩子勇敢逐夢。

(中時電子報)