儘管林書豪新球季已經不在NBA打球，即將轉戰大陸CBA北京首鋼，美媒《The Ballers Tribune》近日卻重新翻出一項歷史數據，那就是豪哥生涯前4場先發總得分(109分)位居史上最高，比起艾佛森、歐尼爾與喬丹3大NBA傳奇球星還強！

其實這項歷史數據，在林書豪2012年2月掀起讓全世界球迷瘋狂的「林來瘋」時期，就已經無人不曉了，畢竟在NBA歷史當中，過往生涯前4場先發總分最高的是艾佛森的101分，接著是歐尼爾100分、喬丹99分，卻被豪哥一舉超越。

只是回顧當時的時空背景，由於尼克傷兵累累，在苦無後衛可用的窘境下，當時尼克總教練丹托尼(現任火箭教頭)才會大膽啟用林書豪，讓他在2012年2月6日這場尼克與籃網之戰，替補攻下25分、7助攻與5籃板，更幫尼克爆冷贏球。

在正式掀開林來瘋的序幕後，丹托尼接下來4場比賽都讓林書豪先發，豪哥也分別拿下28、23、38與20分的高分，其中在2012年2月12日出戰湖人，豪哥狂掃38分、7助攻與4籃板，也讓湖人「小飛俠」布萊恩從此記住豪哥名字。

(中時電子報)