基隆市政府規劃辦理親職系列講座，20日上午在基隆文化中心舉行「綠色體驗~一起拈花惹草」講座，由朱益億園藝治療師帶領現場觀眾一起來感受由自然植物所帶來的五感體驗。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府規劃辦理親職系列講座，20日上午在基隆文化中心舉行「綠色體驗~一起拈花惹草」講座，由朱益億園藝治療師帶領現場觀眾一起來感受由自然植物所帶來的五感體驗。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府規劃辦理親職系列講座，20日上午在基隆文化中心舉行「綠色體驗~一起拈花惹草」講座，由朱益億園藝治療師帶領現場觀眾一起來感受由自然植物所帶來的五感體驗。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府規劃辦理親職系列講座，20日上午在基隆文化中心舉行「綠色體驗~一起拈花惹草」講座，由朱益億園藝治療師帶領現場觀眾一起來感受由自然植物所帶來的五感體驗，並且除了手套盆栽製作及植物精油DIY外，成員還一起品嚐香草茶，讓身障者生活當中的壓力與疲憊得到舒緩。社會處處長吳挺鋒更邀市民一起來參加27日在文化中心舉辦的「動物輔助治療用於視覺障礙者」課程，透過現場的毛小孩們，一起來療育生活。

園藝治療是透過實際接觸及運用植物的花根莖葉果舒展身心、排解壓力，藉由長期培植栽種植物，也能穩定情緒，醞釀好心情，現場透過朱益億生動有趣的介紹，分享如何進行植物DIY，用簡單的素材，就可以在家擁有屬於自己的療育小天地。

吳挺鋒指出，基隆的在地市民長期浸沐在都市生活節奏快速，極需要適時調整生活節奏或體驗自然樂活活動，讓身心靈獲得舒緩，希望能透過這幾次的課程，讓市民能善加運用園藝素材，療育身心，並指出將於27日下午14點在文化中心第一會議室辦理第五場次「動物輔助治療用於視覺障礙者」課程，將會有可愛的毛小孩蒞臨現場。相關活動訊息可電洽社會處身心障礙福利科(02)2420-1122分機2237-2239或至基隆市政府社會處網站-活動訊息(https：／／social.klcg.gov.tw／active／info_view.php？sid=3419＆dept_id=10＆serno=20190722094335＆page_num=1 )查詢。

(中時 )