白安去年推出耗費4年打造的專輯《1990s》，自嘲是史上動作最慢的歌手，在忙碌的2019年，白安沒辜負對粉絲「不用再等4年」的承諾，如今已完成6首新作，收錄在即將推出的全新迷你專輯《44天》，她說：「對我來說，《44天》的誕生是一個美好的意外，它記錄著一段旅程所發生的故事。」並於11月8日在女巫店舉辦「44天」限定音樂會。

《44天》記錄了白安在最平凡的日常裡，有了最不平凡的故事，她不僅包辦寫、唱、製作，更全心投入後期製作，與攝影師溝通專輯視覺概念等；「專輯中的六首歌不僅是我這段時間的生活軌跡，也是內心轉折的一段過程。這段時間我認識了很多新朋友，也重新對自己有更深的了解」。

新專輯不僅是一張以日常生活為出發的音樂作品，同時也希望傳遞堅韌的生命力，因此視覺以象徵自然的綠色為主色調，在與攝影師交換想法後，加入各種植物盆栽點綴，因此在拍攝現場，讓白安感覺自在放鬆，其中「與仙人掌的親密互動」也讓白安感悟，仙人掌其實就是最具生命力的植物，不需要太多水分灌溉也能活得很好。白安新歌〈吾愛無愛〉21日於Hit Fm 聯播網等電台首播。

白安即將推出全新迷你專輯。（相信音樂提供）

(中時 )