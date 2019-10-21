日本快時尚品牌Uniqlo（優衣庫）新廣告以98歲白人時尚指標人物為主角，在南韓播出時卻被控洗白日本殖民史；Uniqlo今天表示，將撤下廣告，不會再在南韓播出。

南韓和日本都是美國盟邦、民主政體和奉行市場經濟，也都面對專橫中國和擁有核武北韓的威脅，但受到東京20世紀擴張主義影響，兩國近來關係極度緊繃。

最新案例就是Uniqlo的廣告。

廣告中，時尚指標愛普菲爾（Iris Apfel）和比他小85歲的時裝設計師羅傑斯（Kheris Rogers）閒聊，聊到尾聲，羅傑斯問白髮蒼蒼的愛普菲爾，當年還是少女時都怎麼穿搭。

愛普菲爾回答說：「喔，我的天哪，我記不得那麼久之前的事了。」

但Uniqlo南韓子公司卻稍稍變更了這段對話的字幕，改成：「我記不得80多年前的事了。」

80年前，也就是1939年、日本對朝鮮半島殖民統治的末期，對一些南韓人而言，那仍是讓人憎惡的回憶，有些人聽到慘痛的過往被提起，反應還是會相當激烈。

一名網友在南韓最大入口網站Naver寫道：「忘記歷史的國家沒有未來，我們不能忘記80年前、Uniqlo拿來開玩笑的事。」

週末期間，Naver最熱門的搜尋詞之一，就是「Uniqlo，慰安婦」這句話，今天多處Uniqlo店門外也有人抗議。

在南韓有186家分店的Uniqlo發聲明否認洗白日本殖民史，他們說，改動廣告詞，只是想凸顯兩位主角的年齡差距，展現Uniqlo衣服的「跨世代」。

Uniqlo公關今天告訴法新社，「這廣告無意暗示」殖民統治，Uniqlo已將其撤下。

(中央社)