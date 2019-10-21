味精常常被眾人認為是不健康的調味料之一，日前館長所販售的雞胸肉也因為有味精而遭到網友攻擊，沒想到有醫師出面替味精平反，醫師蒼藍鴿在他的醫學頻道裡指出，事實上，使用少許味精不但能提升食物鮮美，還能進一步減少鈉的攝取量。

蒼藍鴿在YouTube頻道《蒼藍鴿的醫學天地》發布的影片中說明，味精有著不為人知的好處，有研究發現，味精能減少鈉的攝取，只要用少量的味精就能提升食物的鮮味，因此反而能減少食鹽的使用。而過多的鈉與高血壓有關，也會進一步造成中風、心肌梗塞等疾病。

醫師親自替味精平反。（摘自YT頻道《蒼藍鴿的醫學天地》）

影片中也提到，味精是由日本教授發現的，之後才傳遍東亞各地，許多中式料理也開始添加味精，沒想到後來有一位美國醫師在中餐館用餐後產生頭痛、臉部潮紅、心悸及胸悶等問題，懷疑是味精惹的禍，這篇投書被傳遍，從此味精被認為是不健康的代表，但後來有調查發現，這個投書是假的，證實味精是遭到汙名化。

(中時電子報)