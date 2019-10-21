湖口鄉長林志華介紹花漾抱稻幸福

「2019花漾湖口抱稻幸福觀光活動」將在27日熱鬧展開到11月3日，湖口鄉長林志華指出，這是湖口首次舉辦的花田喜事活動，在農會好客文創園區周邊約有10公頃花田已陸續繽紛盛開，這8天有摸彩和精彩活動，讓民眾體驗湖口美麗田園的花海風光。

在農會好客文創園區周邊的休耕農田，種植的花種有波斯菊、向日葵、百日草、青葙、小油菊等，再過1周將會陸續盛開，花田中將設置農村特色造型裝置藝術和可愛動物區，讓前來賞花的民眾拍照留言打卡。

鄉長林志華說，這項花田活動主要以客家農村田園風光和懷舊農村生活樂趣為主，除了田園花海外，還有農村體驗DIY，邀請鄉內童玩編織達人張上鈞老師，教大小朋友用廢棄物品做客家竹蟬、蠶寶寶及稻草刀，還有焢窯活動，每組窯免費提供10斤的地瓜，一上網就秒殺報名額滿。

連續8天的活動，周六、日在舞台區有精彩表演節目，27日開幕日和11月3日閉幕日有抽獎活動，獎品有機車、電視、腳踏車及家電，民眾可到活動會場索取摸彩券。

主辦單位提醒，活動期間路邊及好客文創園區進行車輛管制，假日期間有免費接駁車，歡迎民眾多加使用，活動詳請可上湖口鄉公所網站。

(中時 )