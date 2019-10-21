國民黨總統候選人韓國瑜近期雖在民調落後蔡英文，但此場造勢下來，仍可見許多韓粉自發到場力挺，奇特現象也讓人費解。有位多次在全台各地做街頭民調的街訪主持人孫先生，過去幾個月來，做了1百多份的街訪，就有網友整理近幾個月的民調，發現韓國瑜在某區塊竟然輸給對手蔡英文。

黃姓網友在臉書社團「韓國瑜全球後援會」公佈近幾個月的桃園孫先生110集街頭民調統計結果。總共有韓國瑜、蔡英文、柯文哲3位人選比較。韓國瑜共獲得2974票，佔47.94％。台北市長柯文哲獲得1115票，佔17.97％。民進黨蔡英文總統也獲得2115票，佔34.09％。

網友統計街訪主持人孫先生的街頭民調。（圖/截自臉書社團）

若由區域畫分來看，可分列如下：

北北基部份(雙北+基隆)：韓45.62%、柯17.42 %、蔡36.96 %。

桃竹苗：韓50.51 %、柯21.53 %、蔡27.97 %。

中彰投：韓33.33 %、柯22.22 %、蔡44.44 %。（只做1集逄甲夜市）

雲嘉南：韓49.64 %、柯17.75 %、蔡32.61 %。

高屏：韓61.54 %、柯8.46 %、蔡29.55 %。

(中時電子報)