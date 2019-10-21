鄰近日本東京台場的青海碼頭，這兩個月被發現超過50隻紅火蟻的蟻后，讓日本政府如臨大敵，深怕在日本落地生根，緊急召開跨部會會議擬定滅蟻計畫。

日本放送協會（NHK）報導，原產南美洲帶有毒性的紅火蟻，這兩個月在東京都江東區的青海碼頭被發現超過50隻蟻后。

日本政府上午在首相官邸召集相關部會首長舉行跨部會會議，包括內閣官房長官菅義偉及環境大臣小泉進次郎等人出席。菅義偉要求全日本港口與機場緊急進行重新檢查，全力防堵紅火蟻在日本落地生根。

會中總結日本政府當前因應對策，除了在青海碼頭整體區域放置殺蟲餌，及調查區域擴大到碼頭周邊私有地，也強化邊境管控，要求港口相關人士及事業單位負責採取監控等對策。

菅義偉表示，目前面對的紅火蟻問題跟之前相比，已到了截然不同的層次，除了全日本的港口與機場要緊急重新檢查，徹底做好邊境管控，也希望向醫療機構及消防機關提供資訊。

他呼籲，民眾如果看到跟平常不一樣的螞蟻，千萬不要用手觸摸，可立刻通報相關機構並提供資訊。

日本國內首度發現紅火蟻，是2017年5月在神戶港內的貨櫃中發現，至今蹤跡已擴及14個都道府縣。

青海碼頭的貨櫃區內上個月發現一隻有翅膀的紅火蟻蟻后，雖然已被撲殺，但從本月7日到11日間，竟然又在約100公尺外的另一處蟻巢，發現超過50隻蟻后。

日本環境省表示，紅火蟻在夏天時活動頻繁，而有翅膀的蟻后能在半徑一公里左右範圍內築新巢，一旦巢穴分散在廣泛範圍，紅火蟻恐有在日本生根之虞。

環境省到本月底前將針對青海碼頭附近的公園及商業設施周邊等進一步調查，並實施滅蟻作業。

(中央社)