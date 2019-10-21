台中市副市長楊瓊瓔（左六）、市議員賴朝國（左三）、蕭隆澤（右七）等出席潭陽、潭北里聯合里活動中心啟用典禮。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔出席潭陽、潭北里聯合里活動中心啟用典禮。（王文吉攝）

立委洪慈庸出席潭陽、潭北里聯合里活動中心啟用典禮。（王文吉攝）

台中市政府爭取國防部有償撥用明駝新城活動中心，斥資4650萬元拉皮整建，提供潭陽里、潭北里使用。（王文吉攝）

國防部政治作戰局明駝新城活動中心荒廢多年，被地方視為髒亂點。台中市政府為解決潭陽里、潭北里缺乏活動聚會場所問題，向軍方爭取有償撥用，並分6年編列預算，進行土地取得及建物拉皮裝修工程，21日由副市長楊瓊瓔主持揭牌典禮，正式宣布落成啟用。

潭子區公所21日舉辦潭陽、潭北里聯合里活動中心啟用典禮，楊瓊瓔、民政局長吳世瑋、文化局長張大春、立委洪慈庸、市議員賴朝國、蕭隆澤等人蒞臨，共同揭牌，氣氛熱鬧。

楊瓊瓔表示，潭陽、潭北里聯合里活動中心，從2011年縣市合併一路努力至今，她當時會勘許下承諾「建築物一定要留下」，積極協調爭取國防部同意市府辦理有償撥用，從荒廢狀態經前市長胡志強、林佳龍，到現任市長盧秀燕多年努力，今日終於落成啟用。

洪慈庸也說，因活動中心建在軍方土地上，她協助跨單位協調，順利核定撥用案並成功爭取行政院核准；後因土地公告現值上漲，工程經費不足600多萬元，時任台中市長林佳龍動用第二預備金支應，潭子鄉親未來要舉辦社區活動，不必擔心場地問題。

潭陽里、潭北里聯合里活動中心為2層建物，整建總經費4650萬元，辦理變更使用執照、結構補強、內部修繕等。民政局2019年5月補助145萬元，增設空調、投影機、電視機、飲水機、音響設備等，並設置無障礙廁所及電梯。

(中時 )