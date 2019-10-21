北市議員陳政忠（中）。（張穎齊攝）

北市議員陳政忠21日在民政委員會質詢，柯市府設有1名發言人及3名副發言人，但印象中過去馬市府和郝市府從未設過這麼多副發言人，其他縣市府更是沒有。祕書長薛春明答詢「遵照總統府發言人的編制，法律上沒有限制」，陳政忠聞後要求，將總統府與北市府的發言人業務、人員設置及法源做比較分析，一周內提交委員會。

北市府現任的發言人是周台竹，本職是北市國際事務委員會副主任委員；副發言人陳冠廷則是市長室聘用主任研究員、副發言人黃瀞瑩是資訊局專員、副發言人戴于文是原民會祕書，其中黃瀞瑩、戴于文是借調至祕書處，柯市府為因應大量的媒體需求才設置多名副發言人。

薛春明表示，是遵照總統府發言人的體制，由於發言人之職本就是任務編組，法律上並沒有限制副發言人員額，且3名副發言人都有其「本職」，也沒有職務加給，所發言的內容也都還是跟市政有關，會保持行政中立。

陳政忠表示，他印象中過去北市府和外縣市府，甚至是總統府也沒有這麼多副發言人，3名副發言人雖是年輕人，鼓勵年輕人從事公共事務也很好，但有些市政議題仍然需要經驗累積。

陳政忠要求，市府要提出3項資料給委員會，1、總統府和北市府，設置發言人的人員設置及法源依據，作分析比較的對照表；2、將3名副發言人及祕書處祕書柯昱安近6個月來的工作日誌，還有對外媒體發言的資料，送交委員會；3、1年來依據市府能力、財力所經營的臉書相關內容，非於北市境內或非關北市的市政議題，都名列彙整，檢討是否有違行政作為。

(中時 )