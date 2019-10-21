鶯歌區德昌二街一棟透天厝今凌晨發生火警，短短1小時內，火勢從1樓客廳蔓延至4樓頂樓加蓋，由於未裝設住警器，又正值深夜，導致屋內3人錯失黃金逃生時間，不幸命喪火窟；消防局表示，新北市規範5樓以下建物需裝設住警器，但無訂定罰則，目前安裝率達41.5％。

消防局火災預防科長程昌興表示，依照消防法等規範，5樓以下公寓、透天厝需裝設住宅用警報器，才能確保在火災發生第一時間，偵測到濃煙或高溫，新北市自1997年起陸續推廣住警器的裝設，去年起更補助安裝6萬3559戶，近2年內，成功讓31個家庭提早預查火災發生，有效減少人命傷亡。

不過相較台北市今年初擬修正相關罰則，強制規定出租住宅、小吃點等營業場所裝設住警器，若未裝者可依法開罰，程昌興說，新北市目前尚未訂定罰則，等同「軟性」建議民眾裝設。

至於住警器怎麼裝？裝幾顆？程昌興說明，一般而言，建議5到7坪裝設1顆，最好裝設寢室、廚房、樓梯等處，可在火災發生初期，偵測到濃煙和高溫，藉由高分貝聲響提醒住戶，每顆價錢約3000至4000元不等，建議民眾儘早裝設，提早為居家安全做保障。

(中時 )