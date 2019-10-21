歐盟（EU）官員今天呼籲阿富汗停火，並稱美國與塔利班談判破局提供實現停戰的機會。美國國防部長艾斯培和聯邦眾議院議長裴洛西今天也意外造訪阿富汗。

美國總統川普因為一名美軍士兵遭塔利班襲擊喪命，因此9月宣布與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）的和平談判已告「死亡」。

談判當時已進入最後階段，美國將按照雙方達成的協議撤軍，結束長達18年的阿富汗戰事，以換取塔利班的各項承諾。

然而，令許多阿富汗人及國際觀察組織感到失望的是，這項協議並未包括立即全面停火，而是為減少暴力情事和塔利班與阿富汗政府後續談判鋪路。

歐盟阿富汗事務特使柯比亞（Roland Kobia）表示，會談破局為實現停戰提供了機會，反而證明阿富汗局勢有足夠大的變化，讓川普可考慮重啟談判。

柯比亞告訴喀布爾的記者：「這是個正確的時刻與機會，除了減少暴力外，也許可以邁進一步，進而找到停火的方法。」

「這個概念的確可看出我們是如何將停火的想法向前推進，而非以後再說…今天就有一個機會。」

法新社報導，同一時間阿富汗的暴力事件有增無減，南加哈省（Nangarhar）一座清真寺18日遭炸彈襲擊，造成至少70人喪命。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天抵達喀布爾，突然會見美軍與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。

根據五角大廈的訪談文字稿，艾斯培告訴隨行記者：「我們認為達成政治協議永遠是阿富汗下一步行動的最佳方向。」

艾斯培指出，美軍駐紮阿富汗兵力將縮減至8600人，不會影響對付像是伊斯蘭國阿富汗分支的反恐行動。

主導對川普彈劾調查的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天率領眾議院兩黨議員，無預警造訪阿富汗。

(中央社)