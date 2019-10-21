高雄楊姓女子在父親死亡隔天，偽造銀行取款條，盜領父親400萬元存款後發覺不妥又匯回，但被母親發現，一狀告上法院。一審橋頭地院依偽造文書等罪，判處徒刑6月，得易科罰金、緩刑3年。楊女認為自己沒拿到錢、不算犯罪並上訴，二審高雄高分院認為原判並無不妥，駁回上訴。

判決書指出，楊父2015年11月12日因病住進義大醫院治療，12月6日往生。楊女隔日就持父親的存摺和印章，前往合庫商銀岡山分行，填寫取款條後盜領400萬元。楊女得手後分別以90萬、40萬、40萬和190萬元，各自存入私人戶頭，總計360萬元，剩餘40萬楊女自稱交還其母。

楊女領款後，聽聞禮儀公司提醒亡者存款不得私自挪用、會有觸法問題，8日立刻又把400萬元全數匯回父親戶頭。但領款一事被母親發現，控告其涉嫌詐欺取財、偽造文書等罪。

楊女出庭辯稱「是我母親叫我去領錢的，領錢是要避免被課稅、要處理醫療費用、喪葬費用，我不知道我父親去世後不能把他銀行帳戶中的錢領出來」。一審橋頭地院法官認為，楊女還有弟弟，未經其他家族繼承人同意、擅自提領亡父存款，已構成詐欺取財罪，不能以事後把錢匯回，做為脫罪理由，判其徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年。楊女認為自己沒有拿走一毛錢、不算犯罪，堅持上訴。

二審合議庭法官認為，此案為家族遺產爭議刑事案，楊女將領款匯回後，已與其餘繼承人達成遺產分割協議，於是維持一審判決，希望楊女警惕自新。

(中時 )