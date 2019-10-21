媒體報導指出，勞動部部長許銘春擔任高雄官員時，承攬高雄氣爆國賠訴訟，對此，許銘春辦公室指出，影射許銘春與聚賢法律事務所關係匪淺，皆是有心人士意圖抹黑造謠。

許銘春辦公室說，依銓敘部解釋，公務人員在離職後，自行開業擔任專門職業及技術資格執行者，不違反公務員服務法，條文明確表示，具有專門職業及技術資格執行業務者應不屬於該條文適用對象，也就是說許銘春回任律師並沒有旋轉門條款的適用。

許銘春辦公室也說，高雄氣爆對高雄人來說非常沉痛，任何一位高雄人都難以忘懷那一夜的傷痛，當時社會各界也都伸出援手協助災民重建家園，而這之間有許多法律賠償問題，回任律師的許銘春基於律師人道關懷的使命，且曾經有公部門法制業務經驗，為了能盡速釐清市民與國家雙方權益，當時的許銘春律師事務所接受高雄市政府的委託，承辦國賠案件及受災者律師親訪服務，而這些法律案件的承接都是合於規定，並無任何利益輸送疑慮。

許銘春辦公室強調，有關任何以高雄氣爆案對許銘春的不實惡意抹黑，將會依法提告，以捍衛個人名譽與清白，端正社會風氣。

(中時 )