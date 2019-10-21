住院醫師納勞基法上路一個月，台北市醫師職業工會搜集檢視各醫院契約後痛批，不少大型醫學中心趁法律上路之際大砍醫師福利，將原本優於勞基法的契約修惡，不僅大砍住院醫師年休日，甚至「曲解」勞基法本意，將工時「上限」解讀為「下限」，醫生工作日不減反增。

台北市醫師職業工會作天舉辦記者會，列舉納勞基法後三大弊端，包含資方契約擺爛，薪資不透明、曲解勞基法，工時反而更長、以及年休縮水。

醫師職業工會指出，除了公立醫院外，許多私立醫院契約薪資都一筆帶過，醫師擔心沒附上薪資明細，簽約後才知道新的計薪方式。例如亞東醫院取消行之有年的「值班費」制度，醫師即使想訴訟，完全不符合成本效益。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰表示，根據勞基法84-1條責任制採用勞雇雙方約定時的精神，因應工作與訓練內容彈性調整工時，勞資雙方達成的「非輪班制4週工時不超過283小時」為上限，現在卻遭醫院曲解為下限。

例如北部某醫學中心就定出最低下限，包含病理科、放射科等原本二線科、門診科每月只要工作180小時，卻被要求工作200小時，強制醫師在醫院待滿八小時。彰化基督教醫院則拿著「每週至少休息一天」的規定，讓原本週休二日的住院醫師，如今週六也要出勤，黃致翰痛批，連小學生都看得懂「至少」的意思，醫院怎麼會看不懂？

屏東基督教醫院企業工會理事長詹智鈞也指出，屏基唯一一名小兒科住院醫師原本七月班表每月只要工作230~240小時，因應納勞基法，契約要求工時增加到每月283小時，詹智均表示，修法精神在於給予醫師彈性，而不是「空白授權」，把醫生的班表填滿，讓勞動條件下降。

台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會法律顧問王碩批評，如果以同樣的人力狀況，醫院過去可以兼顧臨床訓練與病患權益順利運作，為何現在就要砍休假、薪資，將住院醫師既有的工作條件改惡，這是惡性的發展。

這些「不違法」的亂象，黃致翰強調，道德上非常站不住腳，期盼衛福部、勞動部能出面，針對該罰的要罰，糾舉這樣的現象，不要讓住院醫師因為納入勞基法反而有福利變差、不符預期的情形出現。

衛福部醫事司司長石崇良則表示，住院醫師納勞基法後，是否違反勞基法，須由勞動部認定，但衛福部是住院醫師主管機關，因此將會立即針對被點名醫院，要求於一周內提出相關說明，以保障年輕住院醫師的勞動權。

(中時 )