「傳愛過好年」計畫預計於過年前贈送物資、被褥與年菜等，給予花蓮偏遠地區的弱勢家庭，實現過好年願景。（王昱凱攝）

花蓮家扶中心今年主打「無窮世代」概念，象徵脫離貧窮與無盡未來，11月24日將於花蓮小巨蛋號召百攤商家愛心園遊會，中心督導王麗雲表示，活動所得將投入地區1600多戶弱勢家庭關懷中，歲末「傳愛過好年」計畫將接力募集年菜與物資，讓受助人在寒冬裡，迎接美好新年。

王麗雲說，孩子的潛力是無窮的，在教育上培養能力與才藝，才是翻轉未來的根本。許多人認為沒錢就不應補習、學才藝，卻忽視孩子們才能，家扶每月提撥2千元專款，挹注孩童在教育與才藝上精進自我。

王麗雲提到，家扶在新秀地區有舞蹈班，玉里有烏克麗麗教室，部落還有編織與紡織課程，才藝是增進自信與面對人群勇氣的利器，更是無法以金錢衡量的軟實力。

花蓮小巨蛋於下月24日將進駐百攤愛心商家，自早晨9時傳愛至午間1時許，預計可募得百萬善款。王麗雲提到，除去協辦與家扶攤位，愛心商家約占50攤，目前卻只有20多家參與，希望善心人士共襄盛舉，園遊券每張百元，收益將全數投入愛心用款中。

王麗雲還說，寒冬漸至，「傳愛過好年」計畫將於園遊會後正式開跑，希望在年前為偏遠地區家庭送上年菜，以往一戶一床的被褥，也將視情況加碼贈出，為的就是讓貧苦人家也能開心過好年。

(中時 )