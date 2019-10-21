國民黨總統參選人韓國瑜啟動傾聽之旅，20日下午在台南市黃金海岸舉辦淨灘公益活動，但有媒體報導狂酸韓國瑜昨日在沙灘逗女童，不僅女童拒喊「凍蒜」，還拒絕韓幫忙挖沙，似乎暗指韓不受歡迎。女童父親澄清全家都支持韓國瑜，看到女兒變「黑韓工具」，氣炸再度發文還原事實真相。
不只一家媒體報導韓國瑜昨日在淨灘現場逗女童，但女童不僅不願意喊「凍蒜」，且對於韓國瑜拿走挖砂玩具要幫忙挖砂也很不悅的說「不要」，似乎暗指韓國瑜不受歡迎。網友留言也狂酸韓國瑜連純真的小孩子不喜歡。
女童父親昨日開心發文能見到韓國瑜後，稍早看到女兒變媒體「黑韓工具」，氣炸再度發文。他表示「短短幾個小時.... 心情從興奮到憤怒！！！孩子只是玩個沙子而已....為什麼要拿我女兒遇到陌生人的反應當成抹黑韓總的工具？」
女童父親問「記者們，你知道你採訪前，小孩子在玩老闆娘賣東西給客人的遊戲嗎？你知道你們離開後，我女兒一直再問 客人呢？為什麼不見了？這些你們什麼都不知道！為什麼你們要聯合起來，利用我小孩的反應來攻擊韓總？#氣死我了」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。