「給上代、後代一雙上山、下海的襪子」，牛犁社區發展協會秘書游雅帆說，台灣步入高齡社會，大眾卻只有認知，缺乏實際行動與體貼。長輩們早期久站務農腳都變形了，「山海襪」以寬口足弓設計貼近老人所需，從基本「行」的能力出發，作為迎接高齡社會軟硬體概念的路標。
游雅帆說，孕婦有孕婦手冊、新手爸媽也有課程，但卻從來沒人教導如何變老，子女記得買電動車給年邁父母代步，卻忘了在車庫安裝插頭座，徒有認知卻無體貼的例子屢見不鮮，台灣真的準備好了嗎？
協會去年籌足款項，想帶長輩到日本看展，大家望之卻步，大喊「我老了！走不動了」，最被輕忽的行走權，卻是迫切急需的，游雅帆說，市面上缺乏專屬老人的襪子，那我們就自己做吧！
游雅帆提到，長輩足弓最需支撐力穩固重心，足弓處特採3倍毛圈，可以踏的實在，束口處以寬口設計，對循環不好與糖尿病長者十分貼心，除臭效果由SGS認證達93％，萊卡纖維彈性更較一般襪多3倍，穿整天都舒適。阿婆說以前都穿10雙一百的，現在一雙250雖然貴，但真的好穿。
游雅帆表示，襪子耗時一年走遍壽豐鄉詢問原住民、客家、閩南族群老人，不斷改良才完成，山海襪只是初步念想，將持續投入其他產品的開發，目前產出1200雙，扣除成本後，每賣4雙便可免費製作新襪贈與社區老人。
(中時 )
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