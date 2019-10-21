「人一輩子能做好一件事就功德圓滿了」，這是已故戲劇大師李國修廣為人知的座右銘。今年球季結束引退的中信兄弟「恰恰」彭政閔，用了19年努力扮演好球員的角色，同樣贏得「百萬恰迷」的愛戴。

前兄弟象領隊洪瑞河回憶初見恰恰的印象，覺得這個年輕人很老實，不會說大話，也不信口開河亂設目標。那幾年「黃金三劍客」中以陳致遠最紅，恰恰曾感慨說，再怎麼努力也趕不上。洪瑞河安慰他：「別這樣想，事在人為，努力就沒錯。」

恰恰聽進去了！球員生涯19年來的態度始終如一，繳出連續16年球季打擊率高居3成以上，5度榮膺「打擊王」，贏得「火星恰」封號。而在職棒賭博案不斷發生的時期，他更能堅守立場，毫不動搖，支撐著中職走過風雨飄搖的歲月。

恰恰從15歲首次入選中華隊起，生涯打過無數國際賽，總能不負眾望，更成為許多球迷心目中無可取代的「中華隊長」。他說，「打中華隊是一種榮耀，你會想要為國家向世界宣告，我們國家棒球是很強的。」

此外，外表木訥的恰恰也有幽默的一面，他說，「打中華隊壓力也很大，那段期間會少10年壽命，如果在台灣打會少20年，原本可以活到100歲的！」還有當年他因捶打球場變電箱導致骨裂，據說事後他向球團表示：「沒想到電箱的外殻那麼硬。」

(中時電子報)