港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案惹議。多名立委今天質詢提問，若陳同佳現身台灣是否會逮捕，並說不樂見司法案件納政治考量；內政部長徐國勇表示，只要陳同佳來台就會抓。

根據中央社報導，立法院內政委員會今（21）日開會，親民黨籍立委陳怡潔指出，陳同佳去年在台殺害香港女友，台灣先前一再呼籲港府應將他遣送來台，如今陳同佳即將於23日自香港出獄，且在牧師勸導下擬來台投案，但移民署卻將兩人標記境管，台灣政府前後立場不一，質疑政治凌駕司法。

國民黨籍立委林德福則認為，陳同佳遭註記管制、無法入台，結論就是「政治考量」，直批司法主權「可割可棄」，移民署從中阻撓不讓壞人繩之以法，讓內政部成為殺人犯的保護傘，詢問若陳同佳自行和台灣司法機構聯繫後搭機來台投案，是否會拒收或遣送返港。

同黨籍立委許毓仁也說，陳同佳一案為「反送中」導火線，若他想回台投案，現身桃園機場時是否會逮捕，認為內政部、陸委會和法務部不能3方都不同調，否則無司法互助國家的人民來台犯罪逃亡都不管，台灣不就成犯罪天堂。

民主進步黨籍立委李俊俋則直指，香港人殺香港人，理應由香港政府處理，但港府放棄司法管轄權是件很怪的事；但若依屬地主義處理，台港就必須有司法互助，將相關卷證和犯嫌一起移送到台灣。

李俊俋認為，這代表只有一個問題，就是港府為何不處理司法管轄權，且陳同佳在香港因犯罪被判刑，如今又要送來台投案，如此就會符合送中條例。

徐國勇答詢表示，陳同佳遭註記管制為陸委會決定，內政部移民署只是執行機關，若陳同佳自行來台現身機場，或是偷渡入境，都會予以逮捕、抓人。

他指出，此案為香港人殺香港人，被告陳同佳現在人也在香港，香港即可自行審判，可審不審卻送來台；其次，香港並無死刑，但陳同佳卻自願來有死刑的台灣投案，此舉違反人性；最後，台灣僅為犯罪地管轄權，港台應進行司法互助協定，即可解決相關問題，並重申台灣治安好、不會變成犯罪天堂。

不過網友笑稱，「都你在講」、「殺人是屬地主義好嗎」、「整天講主權，陳案的審判權自己放棄，笑死人」、「民進黨政府的司法眉眉角角很多」、「芭樂黨可以統一說法嗎？」「司法雙標仔只會政治腦掛帥」、「民進黨被看破手腳，笑死」、「不給進就抓不到囉，咬我啊」！

(中時電子報)