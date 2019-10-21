國民黨總統參選人韓國瑜（左四）表示，要苦民所苦。（張毓翎攝）

大批韓粉到場熱情支持。（張毓翎攝）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅拚選舉，21日下午在縣議員吳思蓉、國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯、溪口北極殿主任委員郭應昆等人陪同下，至嘉義縣溪口鄉北極殿參拜，韓一下車，受到上百位韓粉熱情歡迎並高唱「我現在要出征」，現場充斥「總統好」凍蒜聲。韓致詞時表示，從政要用「以民為本、苦民所苦」精神，為百姓打拚。

韓國瑜說，在民間老百姓的選舉，最大是總統、最小是里長、村長，神位也一樣，最大玄天上帝、最小為土地公，不管是神界的玄天上帝、玉皇大帝，還是土地公，都是保佑善良百姓；至於人間，上至總統、下至村里長一樣，都要服務人民，他跟吳議員都從事政治活動，他們不忘記服務人民的精神，以民為本、苦民所苦，為百姓打拚。

韓國瑜說，感謝溪口鄉善男信女支持，來這裡參拜很開心，溪口北極殿成立已有200多年歷史，是安定溪口居民的重要信仰，感謝北極殿郭主委，安定民眾的信仰、照顧地方弱勢，也祝福北極殿香火鼎盛，信徒滿天下，所有善男信女平安、健康。

(中時 )