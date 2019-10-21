【新北市訊】

為縮短弱勢族群數位落差，新北市政府將汰換電腦捐贈本市原住民子女及經濟弱勢學童家戶，首波汰換101年度公務電腦計400台，即日起陸續派專人至受贈家戶到府安裝並提供操作手冊。另市府協調中電電信公司提供相當市價五折之網路優惠方案，以減輕弱勢族群上網費率之負擔。市府表示將視推動成效逐步拓展至單親家庭、隔代教養、新住民、偏遠社區部落等本市境內數位落差與弱勢族群團體。

新北市政府秘書長林祐賢出席電腦汰換捐贈記者會

林秘書長祐賢表示，愛物惜物是一種美德，善待資源擴大使用效益更是世人共同追求目標，市府資訊中心汰換101年度公務電腦，經專業整備後仍可持續使用之電腦計 400台，以原住民子女、經濟弱勢學童及經濟弱勢家戶為主，第一波由教育局及原民局進行篩選提報，未來逐步整理後可供活化電腦，將再請社會局協助媒合，逐步拓展至單親家庭、隔代教養、新住民、偏遠社區部落等本市境內數位落差與弱勢族群團體。

電腦汰換捐贈活化運用點亮新希望

新北市政府希望藉由電腦活化之新生命，點亮弱勢族群新希望，呼籲更多企業及民間團體共襄盛舉，將汰換電腦加以整理後捐贈出來，送給更多有需要的弱勢家庭或偏遠地區的小孩，以縮短弱勢族群數位落差，創造公平的數位學習機會。

資料詳洽研考會

新聞聯絡 蔡淑婉 電話:(02)2960-3456轉分機8677

副主任委員 莊榮哲 電話:(02)2960-3456轉分機8605

研究發展組 江奇叡 電話:(02)2960-3456轉分機8614

(中時電子報)