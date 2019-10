韓國目前最夯女團競演節目《Queendom》,近來已經來到尾聲,迎來第三次競演第一回合排名,並展開第二回合團體表演,第三次競演第一回合由Mamamoo拿下冠軍,競賽內容為「Vocal Unit」兩名主唱合作進行演出,再按現場投票結果獲取小組分數;「Performance Unit」為所有主舞合作進行演出,再按現場個別投票獲取個人分數。當中已經連續兩次第五名的資深女團2NE1成員朴春,這次唱到哭出來,竟然又得到第五。

朴春(右)在韓國女團競演節目《Queendom》中大飆唱功,沒想到唱到哭排名還是落後。(圖/翻攝自MNET)

在「Vocal Unit」部分朴春與Oh My Girl的孝定演唱李遐怡〈稻草人〉、AOA的惠晶與(G)I-DLE的Minnie演唱DEAN的〈Instagram〉、Lovelyz的Kei與Mamamoo的華莎演唱Billie Eilish的〈Wish you were gay〉。

六組女團都拿出壓箱寶競賽。(圖/翻攝自MNET)

「Performance Unit」各隊主舞合作,朴春部分由Brave Girls的恩智替代,與Mamamoo的玟星、Oh My Girl的YooA、AOA的澯美、(G)I-DLE的穗珍、Lovelyz的叡仁等六人演唱。

最終第一回合得分公布,在滿分5000之下,Mamamoo拿下第一名4955分、第二名則由Lovelyz拿下4796分、第三名則是Oh My Girl的4000分。後段班部分(G)I-DLE拿下第四名,僅獲得2864分;朴春依舊是第五名1932分;而AOA則是1568分。

朴春與Oh My Girl的孝定演唱李遐怡〈稻草人〉

(中時電子報)