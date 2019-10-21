台中市長盧秀燕表示，老舊建物常有巷弄狹窄、消防設施不足、公共設施與管線老舊、耐震度不足等問題，鼓勵業者積極投入更新改建。（盧金足攝）

嘉磐建設董事長魏嘉銘說，「嘉磐樸樹」開發土地取得不易，堅守品質積極打造綠建築，盼喚回人與土地的情感與美好回憶，提升住宅與環境價值。（盧金足攝）

位於台中市南區忠明南路上的「嘉磐樸樹」重建計畫案21日舉行開工典禮。（盧金足攝）

嘉磐建設推出的新案「嘉磐樸樹」，21日舉行開工典禮，台中市長盧秀燕出席見證、祈福建案順利圓滿。（盧金足攝）

「嘉磐樸樹」21日舉行新建工程開工典禮，台中市府希望起到帶頭宣傳作用，進而帶動台中市其他危險老舊建物加入整建行列。（盧金足攝）

為加速都市更新，台中市府導入民間力量，藉由容積獎勵、稅捐減免、簡化程序等措施，鼓勵業者更新改建危險老舊建築，嘉磐建設推出的新案「嘉磐樸樹」，響應「都市危險及老舊建築物加速重建條例」創下南區首例，將一處50年的老舊閒置工廠，成功爭取最高40％容積獎勵，拆除後新建20層樓高的集合式大樓，結合綠建築友善環境，展開建築結合土地人情的溫暖過程，與鄰里一起喜迎共好的社區。

位於南區忠明南路上的「嘉磐樸樹」重建計畫案21日舉行開工典禮，台中市長盧秀燕到場見證時表示，台中雖是相對較年輕的城市，但屋齡30年以上建物將近40萬戶，10年後預計增加至75萬戶，老舊建物通常有巷弄狹窄、消防設施不足、公共設施與管線老舊、耐震度不足等問題，鼓勵業者積極投入更新改建。

台中市都發局長黃文彬強調，為加速危險及老舊建築物重建，市府配合行政院內政部「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，提供符合條件的開發業者容積獎勵、地價稅、房屋稅減免等獎勵措施，鼓勵針對30年以上的危老建築更新改建。

台中市截至今年10月14日止，已有93件危老重建計畫案申請報核，已核准57件，並已審竣20件，申請單位完成修正後即可核准。此外，今年度已申請報核53件，提前達標中央每年度為地方所設立的50件目標。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，這塊土地的前身為一間50年老舊閒置工廠，蘊含當地社區居民共有的回憶；他憶及取得土地過程中，與80多歲原地主洽談多次，感受到他對這塊地的留戀與不捨，因此特別延後一年開發，並開創文創市集「CP-皇后鎮」，成為網紅打卡熱點，提供當地居民交流互動的休憩場地。

魏嘉銘說，因為「嘉磐樸樹」開發土地取得不易，除堅守品質積極打造綠建築，提供新的建築硬體與生活方式，積極展開公益活動，盼喚回人與土地的情感與美好回憶，提升住宅與環境價值。

「嘉磐樸樹」基地位於忠明南路園道旁，銜接美術園道和興大園道、鐵道綠廊、大康橋計畫，臨路退縮設計，營造舒適人行空間，呼應市府積極推動「台中之心」計畫，提供在地休閒場域與愜意的城市慢活空間。

嘉磐建設董事長特助魏豪志說，父親魏嘉銘受土地人情的感動，友善鄰里於社區大樓側邊規畫九十公分道路，便利附近居民可直接走向綠園道，獲鄰里認同，也將建築融入地景，實現共好、宜居的理念。

市府希望「嘉磐樸樹」建案能夠起到帶頭宣傳作用，進而帶動台中市其他危險老舊建物起而效尤，並對城市風貌產生重要影響，使台中市民能夠重新審視自身居住環境，自主申辦都市老屋重建，改善台中市居住安全，提升居住品質。

(中時 )